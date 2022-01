Блины с сыром. Эксперт рассказал секрет теста без комков

Для приготовления блюда нужно смешать два яйца, столовую ложку сахара, 130 г муки, 240 мл молока, 50 мл подсолнечного масла, щепотку соли.

Чтобы в тесте не было комков, нужно процедить его через сито. Во время жарки насыпать на блинчик смесь тертого сыра и петрушки.

“Разъяснения по сыру: вам важно понимать, какую структуру вы хотите получить. Чтобы тянулось или чтобы был насыщенный вкус”, – отметил он.

Для более плотной структуры нужн выбирать зрелые сыры.

По словам Клопотенко, петрушка является отличным дополнением к блинам.

Контекст:

Евгений Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

