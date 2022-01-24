Блины с сыром. Эксперт рассказал секрет теста без комков
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Для приготовления блюда нужно смешать два яйца, столовую ложку сахара, 130 г муки, 240 мл молока, 50 мл подсолнечного масла, щепотку соли.
Чтобы в тесте не было комков, нужно процедить его через сито. Во время жарки насыпать на блинчик смесь тертого сыра и петрушки.
“Разъяснения по сыру: вам важно понимать, какую структуру вы хотите получить. Чтобы тянулось или чтобы был насыщенный вкус”, – отметил он.
Для более плотной структуры нужн выбирать зрелые сыры.
По словам Клопотенко, петрушка является отличным дополнением к блинам.
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Контекст:
Евгений Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.
Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.
20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.
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