 

Блины с сыром. Эксперт рассказал секрет теста без комков

24.01.2022, 12:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для приготовления блюда нужно смешать два яйца, столовую ложку сахара, 130 г муки, 240 мл молока, 50 мл подсолнечного масла, щепотку соли.

Чтобы в тесте не было комков, нужно процедить его через сито. Во время жарки насыпать на блинчик смесь тертого сыра и петрушки.

“Разъяснения по сыру: вам важно понимать, какую структуру вы хотите получить. Чтобы тянулось или чтобы был насыщенный вкус”, – отметил он.

Для более плотной структуры нужн выбирать зрелые сыры.

По словам Клопотенко, петрушка является отличным дополнением к блинам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Контекст:

Евгений Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем пятого сезона кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03 / В Украине меняют схему вакцинации препаратом Covishield – иммунолог Лапий

14.12 / НАТО отказалось верить предложению РФ по мораторию на размещение ракет

20.10 / Раскрыта сумма штрафа «Норникелю» за разлив топлива в Норильске

25.11 / Версия ОС Android 10 оказалась самой популярной

01.09 / Водонаева: Протест в Хабаровске – это скандал в приемной у Путина

13.12 / В Киеве задержали иностранца, объявленного в розыск Интерполом – Госпогранслужба

20.08 / Политика: Партии борются за кресла в Госдуме и за деньги

03.11 / Смертельное ДТП в Харькове. Подозреваемый 16-летний водитель Infiniti отказался сдавать кровь

28.11 / Начал работу фонд имени Павла Шеремета

20.04 / Названо средство от коронавируса при ослабленном иммунитете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика