 

Канцлер ФРГ заявил о невозможности гарантировать нерасширение НАТО

24.01.2022, 10:34, Новости дня
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Североатлантический альянс не может предоставить гарантии нерасширения, однако пока в повестке нет вопроса о принятии в НАТО стран Восточной Европы, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Suddeutsche Zeitung.

«Вступление новых стран Восточной Европы в НАТО сейчас вообще не значится в повестке дня. К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть», – отметил Шольц, передает Deutsche Welle.

По его словам, согласно Хельсинкскому заключительному акту, безопасность и сотрудничество в Европе возможны только в том случае, если нет идеи о зонах влияния, в которых странам не разрешается определять свое собственное развитие.

Также Шольц отметил, что нельзя упускать из виду «стягивание» Россией к границе с Украиной около ста тысяч военнослужащих и большое количество военной техники. 

«Разумного объяснения этому нет. Это угроза миру и безопасности в Европе», – сказал он. 

В среду депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре призвал серьезно отнестись к опасениям РФ касательно расширения НАТО, отметив, что после окончания холодной войны Запад нарушил обещание не расширять НАТО на восток.

В понедельник глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, что будет в случае провала переговоров по гарантиям безопасности, подчеркнул, что российское руководство в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.



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