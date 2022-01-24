Тренера детской секции Благовещенска приговорили за сексуальное насилие

Тренера детской теннисной секции из Благовещенска приговорили к 16 годам лишения свободы за совершение сексуального насилия в отношении девочки 2003 года рождения, преступление произошло в 2012 году, информирует Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Тренер признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Как установил суд, в апреле 2012 года детско-юношеская команда возвращалась на поезде с соревнований домой.

«В пути следования в ночное время подсудимый, дождавшись, когда потерпевшая 2003 года рождения уснет, подошел к ней и, воспользовавшись ее сонным состоянием, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей совершил в отношении нее действия сексуального характера, причинив ребенку нравственные страдания. Суд <…> назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры.

Также суд лишил тренера права шесть лет заниматься педагогической, воспитательной, а также тренерско-преподавательской деятельностью с детьми младше 18 лет. Уголовное дело расследовано Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТСК России.

Ранее подозреваемого в домогательствах тренера футболисток арестовали в Костроме.