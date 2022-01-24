Боррель исключил новые санкции против РФ после встречи глав МИД

Евросоюз не планирует объявлять какие-либо антироссийские санкции по итогам встречи глав МИД союза в понедельник, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы не собираемся объявлять о каких-либо конкретных мерах», – цитирует РИА «Новости» главу дипломатии.

По его словам, подготовки таких ограничений продолжается, консультируясь с США и другими партнерами ЕС.

Также он подчеркнул, что дипломаты ЕС не собираются уезжать с Украины, поскольку не видят для этого особых причин. По его мнению, «не стоит драматизировать ситуацию, пока идет переговорный процесс».

Ранее Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В воскресенье заместитель премьер-министра Британии, министр юстиции Доминик Рааб заявил, что Лондон намерен применить в отношении Москвы серьезные экономические санкции не только в случае ее «вторжения» на Украину, но и при попытке привести к власти пророссийских политиков.