 

В Украине снизился суточный прирост заболевших COVID-19

24.01.2022, 10:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Среди заболевших – 1826 детей и 224 медика. 

Выздоровело 2430 человек, 1836 попали в больницу, 67 умерли из-за болезни. 

Днем ранее, 22 января, за сутки выявили 15 444 новых случая заболевания СOVID-19, 21 января – 22 473 новых случая, 20 января – 20 156 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело 3 870 370 человек, выздоровело 3 585 338 человек, летальных исходов – 99 282.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/302554951898728

По данным Минздрава, больше всего заболевших за сутки во Львовской (2036) и Ивано-Франковской (1765) областях, меньше всего (19) – в Луганской. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

В Минздраве ожидали очередной волны заболеваемости в конце января 2022 года. 

20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.12 / Das Erste – Путин не видит в американских санкциях угрозу «Северному потоку — 2»

21.01 / Блинкен об отказе ФРГ поставлять оружие Украине: Разные страны помогают по-разному. Это нормально

13.07 / Представитель Киева счел Минские соглашения «практически нереализуемыми»

23.12 / “Толкал, плевался, провоцировал конфликты”. В Херсонской области полиция составила админпротокол на родителей четвероклассника

03.09 / Президент Трамп провозгласил Уилмингтон «городом наследия Второй мировой войны»

03.07 / “Родителям футбола” есть чему поучиться у детей”. Зеленский призвал сборную Украины думать лишь о победе над Англией на Евро 2020

13.11 / “Надоели ограничения!” Стивен Ридли после третьего переноса концерта в Киеве бесплатно выступил в парке Шевченко. Видео

12.05 / DWN – сближение с Саудовской Аравией поможет Китаю и России пошатнуть господство доллара

03.07 / ДТП с украинцами в Польше. Ребенок – в крайне тяжелом состоянии

05.07 / Футболист “Спартака” Крал: за поражение от “Тамбова” должны спросить с игроков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика