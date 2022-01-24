В Украине снизился суточный прирост заболевших COVID-19

Среди заболевших – 1826 детей и 224 медика.

Выздоровело 2430 человек, 1836 попали в больницу, 67 умерли из-за болезни.

Днем ранее, 22 января, за сутки выявили 15 444 новых случая заболевания СOVID-19, 21 января – 22 473 новых случая, 20 января – 20 156 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело 3 870 370 человек, выздоровело 3 585 338 человек, летальных исходов – 99 282.

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По данным Минздрава, больше всего заболевших за сутки во Львовской (2036) и Ивано-Франковской (1765) областях, меньше всего (19) – в Луганской.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В середине ноября 2021 года власти сообщили о начале спада четвертой волны коронавирусной инфекции. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

В Минздраве ожидали очередной волны заболеваемости в конце января 2022 года.

20 января министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил о начале новой вспышки коронавирусной инфекции. По прогнозам министерства, пик этой волны придется на середину февраля. Ляшко отметил, что текущая волна COVID-19 движется с запада на восток. В ведомстве полагают, что она вызвана распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

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