48-летняя Клум сымитировала половой акт и поласкала себя на камеру

“У нас слишком много веселья. Мне так повезло. Какой прекрасный день… Голубое небо. Солнце вышло”, – написала она.

Вместе с Клум в ролике снялись танцовщик Мигель Зарат и хореограф Меджнун.

Клум перед камерой продемонстрировала движения, имитирующие половой акт и поласкала свои бедра. Она также широко развела ноги, под которыми пролез один из участников ролика.

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

24 января Клум опубликовала еще два ролика с танцами.

“Когда к тебе приходят друзья и играет твоя любимая песня”, – написала модель..

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

“Иногда не нужно относиться к жизни серьезно”, – подписала она еще один ролик.

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Контекст:

Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.

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