48-летняя Клум сымитировала половой акт и поласкала себя на камеру
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“У нас слишком много веселья. Мне так повезло. Какой прекрасный день… Голубое небо. Солнце вышло”, – написала она.
Вместе с Клум в ролике снялись танцовщик Мигель Зарат и хореограф Меджнун.
Клум перед камерой продемонстрировала движения, имитирующие половой акт и поласкала свои бедра. Она также широко развела ноги, под которыми пролез один из участников ролика.
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24 января Клум опубликовала еще два ролика с танцами.
“Когда к тебе приходят друзья и играет твоя любимая песня”, – написала модель..
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“Иногда не нужно относиться к жизни серьезно”, – подписала она еще один ролик.
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Контекст:
Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.
Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.
Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.
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