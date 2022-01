Польша ожидает обострения миграционного кризиса весной

Журналист отметил, что, хотя количество нелегальных мигрантов на границе Польши уменьшилось, зачастую их нападения становятся более ожесточенными, и спросил, как долго Польше придется держать на границе дополнительные силы.

Министр ответил, что рассчитывает уменьшить количество правоохранителей на границе после строительства стены – она должна быть готова летом.

“Польское государство выдержало это непростое испытание, мы защитились, а [находящийся при власти в Беларуси Александр] Лукашенко не добился ни одной своей цели, он отошел от наших границ… Однако подчеркиваю: это не конец, весной может быть еще одна мощная атака. Вот почему мы делаем все, что в наших силах, чтобы укрепить боевые силы, построить стену”, – сказал Каминьский.

По его мнению, следует различать спасающихся от репрессий в своих странах беженцев, которых Польша приняла около 15 тыс. человек, и мигрантов, “которые хотят поправить свое материальное положение”. Он подчеркнул, что людям, которые пытаются прорваться через границу, нападая на польских пограничников, “не может быть никакой награды” и предоставления убежища.

Об ожидаемом усилении миграционного давления на Европу весной написал также в Twitter 22 января cпикер министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. Он констатировал, что “зимние месяцы и плохая погода способствуют ослаблению миграционных движений”.

“В последние дни в группах, организующих миграцию из Беларуси на Запад, появляется большая заинтересованность в поездках в Европу весной. Уже сейчас людей призывают приезжать в Беларусь в мае”, – написал Жарин.

В связи с этим он ожидает, что через несколько месяцев “белорусские службы могут снова массово проводить свою акции против Польши”.

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекали через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран были созданы “вербовочные центры”, где людям предлагали за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозили в Минск.

В Литве утверждали, что часть мигрантов прибывала в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытались незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей силовым образом.

Из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью Литва в ноябре впервые за время независимости объявила чрезвычайное положение. Аналогичное решение было принято в сентябре в Польше.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. оставалось в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы. По данным министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте, озвученным 20 декабря, в Беларуси оставалось около 3–4 тыс. мигрантов.

Границу с Польшей, по данным пограничной службы страны, в течение 2021 года пытались нелегально пересечь более 39 тыс. раз. В 2020 году таких попыток было 120, сообщил TVP3 Lublin со ссылкой на данные пограничников. В Польше за прошедший год задержали 2800 мигрантов (в 2020 году – 122).

