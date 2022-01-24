 

CNN – «такова жизнь» — премьер-министр Новой Зеландии отменила свадьбу из-за COVID-19

24.01.2022, 7:08, Новости дня
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Рост показателей заболеваемости в Новой Зеландии из-за волны «омикрона» вынудил премьер-министра Джасинду Ардерн отменить собственную свадьбу, запланированную на лето, пишет CNN. Ранее кабинет министров приостановил постепенное открытие границ с другими странами и ввёл дополнительные профилактические меры.


AP

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила в воскресенье, что отменила собственную свадьбу на фоне роста числа заболевших из-за новой волны коронавируса, пишет CNN.

Выступая на ежедневной пресс-конференции, Ардерн привела историю из отчёта Министерства здравоохранения: в городе Мотуэка на одну семью пришлось 9 случаев заражения «омикроном». Как рассказывает издание, на прошлой неделе семья поехала в Окленд на свадьбу, а также посетила похороны, парк развлечений и туристические достопримечательности. В результате правительство вводит в стране высший, «красный» уровень реагирования.

«Моя свадьба не состоится, но я лишь присоединяюсь к множеству других жителей Новой Зеландии, которые уже столкнулись с подобным из-за пандемии», — сказала Джасинда Ардерн репортёрам. Когда премьер-министра спросили, что она чувствует по поводу отмены намеченного на лето торжества, она ответила: «Такова жизнь».

Как напоминает американский новостной сайт, в прошлом месяце власти Новой Зеландии решили приостановить открытие границ до конца февраля, опасаясь волны «омикрона». Министр по борьбе с COVID-19 Крис Хипкинс объяснил, что такие меры позволят усилить защиту всей страны и замедлить распространение нового варианта. Чиновник также добавил, что кабинет министров согласился ввести другие профилактические меры, включая сокращение интервала между двумя дозами вакцины, сокращение срока до бустерной дозы с шести до четырёх месяцев и увеличение карантина для вернувшихся туристов с семи до десяти дней, пишет CNN.



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