Daily Telegraph – «глупость и чепуха» — украинский политик отверг обвинения Лондона о российской поддержке

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев отреагировал на утверждения британских властей о том, что Москва собирается привести его к власти «в случае вторжения» на Украину. В интервью The Daily Telegraph политик признался, что обвинения Соединённого Королевства его «позабавили», и напомнил, что до сих пор находится под российскими санкциями.



AP

Украинский политик Евгений Мураев отверг предположения о том, что Кремль рассматривает его в качестве своей «марионетки». По его словам, эти сообщения, распространяемые британским правительством, являются «чушью», пишет The Daily Telegraph.

Ранее представители Даунинг-стрит объявили, что располагают информацией о том, что Москва «собирается привести к власти в Киеве пророссийского лидера». В качестве возможного кандидата они назвали Мураева, поясняет издание.

В настоящий момент 45-летний экс-депутат Рады владеет одним из украинских телеканалов и является лидером партии «НАШИ», которую он основал после «раскола с самой популярной пророссийской партией». В своём интервью The Daily Telegraph политик признался, что его «позабавили» обвинения Лондона.

«Мне трудно переваривать глупости и чепуху: может быть, кто-то хочет закрыть ещё один независимый телеканал, — заявил он. — Мне как человеку, который уже четыре года находится под российскими санкциями, которому запрещён въезд в Россию, у отца которого заморозили российские активы, трудно комментировать заявление британского Министерства иностранных дел».

Издание поинтересовалось у Мураева, что он думает о перспективе возглавить новое украинское правительство «в случае вторжения». «Если я ничего не пропустил, то у них [России] есть другой кандидат, и они даже не скрывают этого. Я патриот своей страны», — ответил он.

The Daily Telegraph полагает, что «завуалированная отсылка» Мураева относилась к Виктору Медведчуку, которого называют личным другом Владимира Путина. В настоящий момент 67-летний «олигарх», подозреваемый в ведении бизнеса с «сепаратистами», находится под домашним арестом. Кроме того, украинские власти закрыли три его телеканала за «трансляцию прокремлёвской пропаганды».

По неподтверждённым данным, Путин воспринял уголовное преследование Медведчука как «личное оскорбление». Некоторые кремленологи даже предположили, что именно это побудило Москву перебросить войска к границе с Украиной весной прошлого года, отмечает издание.

Между тем сам Мураев остаётся «убеждённым сторонником» более тесных связей с Москвой, несмотря на «аннексию Крыма»* и «спровоцированный Кремлём мятеж» на востоке Украины. В 2019 году он баллотировался в президенты, но выбыл из гонки, чтобы поддержать другого дружественного РФ кандидата, напоминает The Daily Telegraph.

По утверждению издания, принадлежащий Мураеву телеканал «НАШ» занимает «откровенно пророссийскую позицию». В последние месяцы он в «мельчайших деталях следовал линии Кремля», в том числе выступал в поддержку «белорусского диктатора» Александра Лукашенко, несмотря на массовые протесты против него.

Накануне Мураев выступал в эфире телеканала «НАШ» с критикой США. Он обвинил страну в том, что она использовала НАТО, «чтобы оккупировать Европу после Второй мировой», и заявил, что Украина оказалась под перекрёстным огнём между Америкой и Россией.

В 2018 году Мураев вместе с большинством депутатов Верховной рады попал под российские санкции, в чём он обвинил внутриукраинские политические распри. Несмотря на это, он твёрдо придерживается мнения о том, что Украине нужно искать поддержки у России, а не у Запада.

«Россия — наш сосед, и она никуда не денется: у нас общая история, насчитывающая несколько столетий. Я по-прежнему настаиваю на том, что конфликт нужно остановить, постепенно снимать санкции, перезапускать рынки, экономические связи, заводы», — заявил политик.

Министерство иностранных дел Соединённого Королевства не называет других членов потенциального «марионеточного правительства». В то же время в списке ведомства упоминаются четыре украинских политика, которые находятся в изгнании и якобы «имеют связи с российской разведкой».

Трое из них не появляются на публике. Четвёртый — бывший премьер Николай Азаров, которого часто приглашают на российское телевидение, где он обрушивается с критикой на украинские власти, называя их «сторонниками нацизма», заключает The Daily Telegraph.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).