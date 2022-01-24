 

Задержанные в Омской области подростки сознались в убийстве семьи

24.01.2022, 6:54, Новости дня
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Задержанные по подозрению в убийстве родителей и ребенка в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области подростки сознались в совершении преступления, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

«По версии следствия, 14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство ее матери и отчима, которые были против ее дружбы с ним, и из-за этого в семье сложились неприязненные отношения. <…> На допросах подростки сознались в содеянном, 17-летний подозреваемый подробно рассказал о случившемся на проверке показаний на месте, а также выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож – орудие убийства – и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент убийства», – приводит текст сообщения ТАСС.

Ранее полицейские задержали в Омской области двух подростков по подозрению в убийстве семьи. По предварительным данным, 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их десятилетней дочери с ножевыми ранениями. При этом 14-летняя девочка и ее шестилетний брат спаслись, убежав из дома к соседям. Позже появилось видео с места преступления. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в регион криминалистов центрального аппарата ведомства для расследования убийства семьи.



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