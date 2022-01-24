 

Летевшие в Краснодар самолеты перенаправили на запасные аэродромы

24.01.2022, 0:48, Новости дня
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Направлявшиеся в аэропорт Краснодара десять самолетов, который приостановил работу из-за снегопада, сели на запасных аэродромах, сообщили в пресс-службе авиаузла.

«Всего за последние два часа десять рейсов отправлены на запасные аэродромы. В настоящее время три рейса в Ростове, три в Минводах, по два в Анапе и Сочи», – приводит текст сообщения пресс-службы авиаузла ТАСС.

Уточняется, что после 21.00 мск рейс из Москвы был направлен в Анапу, в Ростове-на-Дону находится борт из Пулково, самолет из Красноярска – в Минеральных Водах.

В воскресенье вечером аэропорт Краснодара второй раз за сутки приостановил работу из-за усиления снегопада и снижения коэффициента сцепления на взлетно-посадочной полосе. Предполагается, что ограничения продлятся до 02.00 мск 24 января. В воскресенье утром аэропорт Краснодара приостанавливал работу до 15.00 из-за снегопада.

Напомним, в субботу в большинстве районов Кубани ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Синоптики предупреждали, что 22 – 24 января в Краснодарском крае ожидаются сильный дождь, мокрый снег, сильный гололед. Также местных жителей предупредили о повышении уровня воды.



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