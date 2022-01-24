 

В ВОЗ заявили, что “Омикрон” не будет последним штаммом коронавируса

24.01.2022, 0:39, Новости дня
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По ее словам, чем больше циркулирует вирус, тем больше у него возможностей измениться.

“Омикрон” не будет последним вариантом, о котором вы услышите от нас, и возможность появления в будущем вариантов, вызывающих обеспокоенность, вполне реальна. И появляются новые варианты, мы не понимаем, какими могут быть свойства этих вариантов. Конечно, они будут более заразными, потому что им нужно будет превзойти варианты, которые в настоящее время циркулируют. Они могут стать более или менее серьезными, но они также могут обладать свойствами ускользания от иммунитета. Так мы хотим снизить риск появления в будущем вызывающих озабоченность вариантов”, – заявила эксперт.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 23 января в мире подтвердили 350,6 млн случаев COVID-19, умерло почти 5,6 млн человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

В ноябре 2021 года в ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”. К 22 декабря “Омикрон” был подтвержден в 110 странах.

Сейчас штамм “Омикрон” становится доминирующим в мире. По прогнозу ВОЗ, через шесть-восемь недель “Омикроном” может заразиться более половины населения Европы. 

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен. В ВОЗ тоже отмечали, что “Омикрон” вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем “Дельта”. 

В Украине первый случай заражения “Омикроном” подтвердили в середине декабря.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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