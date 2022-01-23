Lufthansa перенесла ночные рейсы в Киев на фоне опасений по поводу вторжения России – СМИ
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Рейс из Мюнхена, которым Войцицкая должна была возвращаться в Украину, перенесли с 21.00 22 января на 6.00 23 января.
“В связи с политической ситуацией экипаж Lufthansa не может оставаться в Украине на ночь”, – только что нам объяснили причину переноса рейса с 21.00 вчера на 6.00 сегодня. Первые последствия повышенной опасности в Украине. Учитывайте это в своих планах!” – написала Войцицкая.
В комментариях к сообщению она также добавила, что в компании отказались компенсировать пассажирам средства за причиненные неудобства.
“Как нам в самолете еще раз повторили: “We can not stay over night in Ukraine due to political tensions”. И это не паника, а констатация новых реалий. Кстати, авиалиния отказалась компенсировать какие-либо расходы именно из-за political instability, хотя пассажиры были вынуждены ждать самолет более восьми часов”, – отметила Войцицкая.
Бывший руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цибульская, тоже летевшая этим рейсом, подтвердила в комментарии “Европейской правде”, что представители авиакомпании называли причиной переноса рейса именно политическую ситуацию.
По ее словам, такое объяснение ей предоставили на стойке при регистрации, а затем озвучили и в салоне самолета.
“Не позволяем своим экипажам оставаться на ночь из-за политической ситуации в Украине”, – процитировала Цибульская объяснение работников авиакомпании.
В то же время, по словам Цибульской, ночевку в гостинице компания оплатила.
https://www.facebook.com/voytsitska/posts/10159135887958710
Контекст:
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.
10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет