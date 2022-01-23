 

Lufthansa перенесла ночные рейсы в Киев на фоне опасений по поводу вторжения России – СМИ

23.01.2022, 19:26, Новости дня
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Рейс из Мюнхена, которым Войцицкая должна была возвращаться в Украину, перенесли с 21.00 22 января на 6.00 23 января.

“В связи с политической ситуацией экипаж Lufthansa не может оставаться в Украине на ночь”, – только что нам объяснили причину переноса рейса с 21.00 вчера на 6.00 сегодня. Первые последствия повышенной опасности в Украине. Учитывайте это в своих планах!” – написала Войцицкая.

В комментариях к сообщению она также добавила, что в компании отказались компенсировать пассажирам средства за причиненные неудобства.

“Как нам в самолете еще раз повторили: “We can not stay over night in Ukraine due to political tensions”. И это не паника, а констатация новых реалий. Кстати, авиалиния отказалась компенсировать какие-либо расходы именно из-за political instability, хотя пассажиры были вынуждены ждать самолет более восьми часов”, – отметила Войцицкая.

Бывший руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цибульская, тоже летевшая этим рейсом, подтвердила в комментарии “Европейской правде”, что представители авиакомпании называли причиной переноса рейса именно политическую ситуацию.

По ее словам, такое объяснение ей предоставили на стойке при регистрации, а затем озвучили и в салоне самолета.

“Не позволяем своим экипажам оставаться на ночь из-за политической ситуации в Украине”, – процитировала Цибульская объяснение работников авиакомпании.

В то же время, по словам Цибульской, ночевку в гостинице компания оплатила.

https://www.facebook.com/voytsitska/posts/10159135887958710

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

23 декабря на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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