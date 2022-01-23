 

В Турции анонсировали переговоры с США по F-35

23.01.2022, 18:52, Новости дня
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Анкара и Вашингтон проведут переговоры поставке истребителей F-35 в конце января – начале февраля в США, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, информирует турецкая газета Milliyet.

«Что касается F-35, мы спросили: «Мы внесли такой вклад, как будем компенсировать». Американская сторона сказала, что понимает. Договорились о встрече в конце января – начале февраля. Наша делегация отправится туда (в США). Шесть F-35, предназначенных для Турции, стоят в ангаре. Обсуждается, что с ними будет», – цитирует его РИА «Новости».

Ранее США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

Презилент США Джо Байден на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Риме выразил обеспокоенность по поводу приобретения Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, четко обозначив последствия этого шага.

В конце сентября Эрдоган оценил покупку у РФ зенитных ракетных систем С-400 и последовавшее за этим недовольство со стороны США словами «оно того стоило».

Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на предложение. Более того, Турция намерена в будущем приобрести у РФ дополнительные партии С-400. США активно пытались помешать Турции купить ЗРК С-400 у РФ и многократно угрожали отказать в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35, однако Анкара дала понять, что вопрос с покупкой российских систем закрыт.



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