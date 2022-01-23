За неделю петицию об отставке Беглова подписали почти 25 тысяч человек

Петиция за отставку петербургского губернатора набрала почти 25 тыс. подписей. Документ на сайте Change.org создала Елена Синявина. В нем ветераны, пенсионеры и блокадники города обращаются к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой освободить Александра Беглова от должности градоначальника.

В качестве причины указана ужасная ситуация с уборкой снега. Пожилым людям тяжело передвигаться по нечищеным улицам. Многие стали жертвой наледи и сосулек – травмпункты города переполнены. Только за прошлую неделю в одну из больниц города поступило почти 129 человек с травмами из-за гололеда.

По словам автора петиции, комитетам Смольного жаловаться бесполезно. Самому губернатору – тоже. Жители Петербурга устали терпеть такое отношение властей. Поэтому всего за неделю документ собрал более 24,7 тысяч подписей.

Горожане сравнивают состояние Петербурга с 90-ми годами и требуют, чтобы губернатором города был образованный и грамотный человек. В Сети все чаще встречаются негативные отзывы о работе Беглова.

«Более неубранного города я за всю жизнь не видала, хотя 90-е помню. А состояние города (помимо уборки) эти самые 90-е начинает напоминать – разбитые улицы, ободранные стены домов, убогие рекламы везде и всюду», – возмущается петербурженка Мария.

«Моему родному Ленинграду-Петербургу нужен культурный, образованный, грамотный губернатор, а не такой, что вызывает только недоумение и стыд», – пишет житель города Андрей.

«Не достоин звания губернатора Великого города», – считает Ольга.

Журналисты писали, что городу не хватает более тысячи снегоуборочных машин и 19 тыс. дворников. Как итог – коммунальщики не справляются с работой, профильные комитеты Смольного бездействуют, а люди травмируются и попадают в ДТП.