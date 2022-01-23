В ЛНР заявили о похищении военного украинскими силовиками

Украинские силовики похитили военнослужащего самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«22 января в ходе патрулирования участка местности в районе Светлодарской дуги (стратегически важный участок линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе близ населенного пункта Светлодарск) диверсионной группой Вооруженных сил Украины был похищен военнослужащий Народной милиции ЛНР», – цитирует Луганскинформцентр Филипоненко.

По его словам, в ходе разбирательства установлено, что военнослужащий передал по радиосвязи о подозрительной активности в лесополосе и, не дожидаясь подкрепления, осуществил проверку местности.

«Несомненно, подставил себя под удар, однако, вероятно, предотвратил дальнейшее продвижение диверсантов противника в глубину республики», – сказал представитель Народной милиции ЛНР.

В декабре сообщалось, что сотрудника народной милиции Луганской народной республики похитили с линии соприкосновения в Донбассе.