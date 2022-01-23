Москва обвинила МИД Британии в провокациях и дезинформации по Украине

Внешнеполитическое ведомство РФ отвергло заявление Форин оффиса о якобы строящихся в Москве планах в отношении Украины и призвало британских коллег прекратить провокационную деятельность и перестать распространять дезинформацию.

«Распространенная МИД Британии дезинформация – еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины. Призываем МИД Британии прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига», – приводит текст заявления МИД РФ ТАСС.

Ранее внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства выступило с утверждением, что руководство РФ рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства, которое якобы может возглавить бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

В Форин оффисе также выступили с утверждением, что «российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, включая Сергея Арбузова, первого вице-премьера Украины в 2012–2014 годах и исполнявшего обязанности премьер-министра в 2014 году; Андрея Клюева, первого вице-премьера Украины в 2010–2012 годах и главу администрации бывшего президента Украины [Виктора] Януковича; Владимира Сивковича, бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины; Николая Азарова, премьер-министра Украины в 2010–2014 годах». При этом, по версии Лондона, некоторые из указанных лиц «в настоящий момент поддерживают контакты с сотрудниками российских спецслужб, участвуя в планировании нападения на Украину».

Глава Форин оффиса Лиз Трасс в связи с этим призвала Москву к снятию напряженности и переговорам. С ее точки зрения, «опубликованная сегодня информация проливает свет на размах российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет взглянуть на то, о чем думает Кремль». Трасс считает, что «Россия должна предпринять усилия по деэскалации, закончить свою кампанию агрессии и дезинформации и стремиться вернуться на путь дипломатии». «Великобритания и ее партнеры неоднократно заявляли, что любое российское вторжение на Украину будет огромной стратегической ошибкой с существенной ценой», – отметила она.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «британская позиция по Украине также ясна»: Лондон «безоговорочно поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность в рамках международно признанных границ, включая Крым». «Украина – независимое и суверенное государство», – добавили в МИД.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг ложные обвинения в адрес РФ в нападении на Украину. Он пояснил, что российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами альянса, продвижением инфраструктуры НАТО к границам РФ.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации РФ и позиционирования как «агрессора».

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале 2021 года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.