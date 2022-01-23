Титан отдаляется от Сатурна, изменяя его наклон

Группа французских и итальянских ученых провели моделирования процессов, происходящих между Сатурном и его спутниками. В частности, говорят о постепенном удалении Титана и пытаются понять, как это скажется на экосистеме газового гиганта.

Согласно полученным в результате моделирования данных, несмотря на огромную разницу в массе, Титан в процессе удаления от своей материнской планеты постепенно изменяет угол наклона ее оси.

Скорость удаления Титана от Сатурна составляет примерно 11 сантиметров в год, уточняют астрономы. По предварительным расчетам, понадобится несколько миллиардов лет, чтобы Сатурн наклонил свою ось под углом 90 градусов. Титан же в процессе удаления рискует столкнуться с другими спутниками или даже планетами Солнечной системы.