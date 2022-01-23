“Пользовалась мобильным телефоном”. В Луцке в ванной погибла женщина

Инцидент произошел в одной из многоэтажек.

Предварительно установлено, что “девушка пользовалась мобильным телефоном, принимая ванную”, и ее ударило электрическим током.

Информацию о смерти 21-летней женщины на улице Воинов-афганцев медики и полицейские подтвердили “Волинським новинам”.

“С девушкой в ванной комнате произошел несчастный случай. Когда медики прибыли на место, ее уже достали из ванной. Врачи пытались реанимировать девушку, но, к сожалению, безуспешно”, – рассказали журналисты.

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