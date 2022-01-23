 

Посол Украины допустил, что Киев пригласит британских военных в случае эскалации

23.01.2022, 0:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко не исключил такого варианта развития событий, что Киев пригласит британских военнослужащих в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

«Наша задача и наших партнеров – отделить правду от угрозы и понять, насколько реальна опасность, чтобы дипломатичными методами не позволить начаться активной фазе войны. Если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить все что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории», – передает «Комсомольская правда» его слова.

Ранее Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территорию крупных городов Украины может произойти вторжение. В частности, Зеленский говорил о Харькове. В городе на следующий день началась паника, мэр города успокаивал жителей.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / “От этого противостояния Украина только проиграет”. Кличко прокомментировал давление Зеленского на Порошенко

05.11 / Большинство украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении

20.11 / Главврач Мостепан: Бывает, приезжает пациент, более-менее дышит, активный. Обследуют легкие – а там 80% поражения. То есть день-два – и он рухнет

07.02 / Компания Audi показала процесс сборки флагманского электрокара e-Tron GT

04.03 / В Киеве заметили полицейский Porsche. В полиции говорят, машина не их, хотя они бы не отказались

13.03 / Зеленский: Мы постепенно очищаем команду от случайных людей и засланных казачков

16.10 / Армения заявила о тяжелых боях на линии соприкосновения в Карабахе

02.12 / Кабмин Украины утвердил Концепцию развития искусственного интеллекта

26.07 / Обострение конфликта — США и Китай закрывают консульства друг у друга

09.09 / Компания JetPack Aviation продала первую партию реактивных ранцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика