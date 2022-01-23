Посол Украины допустил, что Киев пригласит британских военных в случае эскалации

Украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко не исключил такого варианта развития событий, что Киев пригласит британских военнослужащих в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

«Наша задача и наших партнеров – отделить правду от угрозы и понять, насколько реальна опасность, чтобы дипломатичными методами не позволить начаться активной фазе войны. Если угроза будет реальной, если будет начало активных действий, мы будем просить все что угодно, включая британских военнослужащих на наши территории», – передает «Комсомольская правда» его слова.

Ранее Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территорию крупных городов Украины может произойти вторжение. В частности, Зеленский говорил о Харькове. В городе на следующий день началась паника, мэр города успокаивал жителей.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.