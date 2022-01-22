Замглавы подмосковного Воскресенска арестовали за взятку

Заместитель главы администрации подмосковного Воскресенска арестован по обвинению в получении взятки от коммерсанта за помощь в победе на аукционе, сообщила помощник руководителя ГСУСК РФ по Московской области Ольга Врадий.

«Предъявлено обвинение заместителю главы г.о. Воскресенск. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ). Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – цитирует РИА «Новости» Врадий. Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы, он арестован до 20 марта 2022 года.

По данным следствия, в марте 2021 года обвиняемый получил от предпринимателя через посредника 160 тысяч рублей за помощь в победе в электронном аукционе на право выполнения работ по ремонту асфальта во дворах и внутриквартальных проездах Воскресенска.

По данным СМИ, речь идет об Александре Савкине. Согласно информации на сайте администрации, Савкин курирует вопросы благоустройства территорий, транспорта и дорожного хозяйства, строительства, экологии, муниципального контроля, архитектуры и градостроительства.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца главврача СИЗО «Матросская Тишина» Александра Кравченко по делу о взятках и превышении полномочий.