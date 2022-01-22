 

СМИ: Задержан подозреваемый в нападении на вдову Градского

22.01.2022, 16:37, Новости дня
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Полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко, мужчина работал на рынке.

Задержанный Ромиз А. – 25-летний мужчина, работавший на рынке.

По данным следствия, всего было три злоумышленника. Один из них – брат задержанного Ромиза А., он на следующий день купил автомобиль «Тойота» и успел выехать из РФ в Казахстан, передает РенТВ.

 

По данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов, занимающиеся расследованием, больше не включают вдову композитора в число подозреваемых и не рассматривают эту версию развития событий даже как второстепенную. Якобы теперь они регулярно находятся на связи с потерпевшей, обсуждая с ней все детали ситуации, пишет «Московский комсомолец».

Ранее правоохранительные органы нашли машину, на которой скрылись подозреваемые в ограблении вдовы музыканта. Белый Mercedes обнаружили в одном из дворов в районе Сокольники. На автомобиле не было номерных знаков, судя по снегу, который выпал за несколько дней, машина стояла там несколько дней. Ее планируют исследовать на спецстоянке.

Напомним, днем 16 января трое неизвестных спровоцировали ДТП с автомобилем Коташенко, подсели к ней в машину, угрожая оружием, и заставили вернуться домой, где забрали у нее 100 млн рублей. О том, что женщина ранее перевозила крупную сумму в загородный дом, знала прислуга. После грабители заставили вдову Александра Градского отвести их в город Апрелевку, где они пересели в белый Mercedes и уехали в сторону Москвы.

Однако после того, как в СМИ появилось сообщение о том, что Коташенко обратилась в полицию спустя длительное время – около восьми часов после инцидента, у некоторых появились подозрения об инсценировке ограбления. Кроме того, многим показался странным тот факт, что такую большую сумму молодая женщина хранила наличными под кроватью, а не в банке или сейфе.

Адвокат Александр Добровинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что Коташенко не было никакого смысла инсценировать ограбление, поскольку ей и так досталась бы большая часть от этой суммы по наследству.



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