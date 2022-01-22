Корреспондент France 24 убедился – в Донецке мечтают о присоединении к России

Люди, которые остались на востоке Украины, признаются, что чудом выжили, учитывая, что уже много лет живут при боевых действиях. Как отмечает корреспондент France 24, в этих регионах повсеместная злость на Киев за его обстрелы и бездействие и благодарность РФ за поддержку и выплату пенсий.

Дома по-прежнему разрушены, следы от пуль — около Донецка до сих пор остаются стигматы от бомбардировок 2014 — 2015 годов. Фронт отсюда всего в нескольких километрах. Здесь, в этом сепаратистском регионе, улицы часто бывают пусты, многие жители решили бежать.

АНТОНИНА ЗАЙЦЕВА, пенсионерка: Мы чудом остались живы. Было пару моментов, когда могли умереть. У каждого своя судьба, каждый сам решает. Мы решили не уходить.

Неподалёку отсюда уже много недель находятся российские вооружённые силы, которые в большом количестве разместились у границы. Эта пенсионерка с каждым днём беспокоится всё больше. Учитывая рост напряжённости между Москвой и Киевом, регион может снова пережить то, что было.

АНТОНИНА ЗАЙЦЕВА: Это видно, перестрелки не прекращались, сейчас мы боимся, как бы не началась полноценная война.

Несмотря на страх новых столкновений, для этих жителей выбор очевиден. Почти все здесь поддерживают действия России. Злость на Киев повсеместна. Все критикуют украинские бомбёжки прошлых лет, а также бездействие властей.

АЛЕКСАНДРА ЛОЗОВСКАЯ, пенсионерка: Россия нам даёт деньги. А что делает Украина? Пенсию не даёт, закрыла въезд и выезд. Как можно туда попасть? Через Россию ехать на Украину — очень дорого. Спасибо России, что платит нам пенсию.

Их мечта очевидна: скорее присоединиться к РФ — спустя 30 лет после обретения Украиной независимости от Советского Союза.

Дата выхода в эфир 20 января 2022 года.