 

В Красноярске арестовали двух школьников по делу о минировании

22.01.2022, 12:02, Новости дня
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Суд в Красноярске арестовал двух старшеклассников, которые, предположительно, рассылали сообщения о минировании образовательных учреждений, сообщил источник в оперативных службах региона.

«Арестовали двоих учащихся 11 класса до 23 февраля, они подозреваются в совершении преступления по ч. 3 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»)», – передает ТАСС сообщение источника.

Уточняется, что подростки хорошо учатся в школе, воспитываются в благополучных семьях, за все время обучения правонарушений не совершали.

Ранее стало известно, что учащиеся красноярской местной школы задержаны. Школьники систематически писали сообщения о минировании зданий и отправляли их через e-mail в другие регионы страны.

Эвакуация была проведена в 2 тыс. 470 образовательных и иных учреждениях по Красноярску и Красноярскому краю. Со слов подростков, они делали это ради шуток.



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