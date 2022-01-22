Депутат пригласил Зеленского в парламент рассказать об угрозах Украине

Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков предложил президенту Владимиру Зеленскому созвать закрытое заседание парламента, чтобы рассказать депутатам об угрозах стране извне.

«Мы не можем гарантировать, будет наступление (России – прим. ВЗГЛЯД) или нет. Но мы должны быть к нему готовы. Готовы как государство по всем направлениям… Я хотел бы обратиться к украинскому президенту и пригласить его не в студию, а в украинский парламент во вторник. Чтобы он пришел и на закрытом заседании Верховной Рады донес информацию, что на самом деле происходит на Украине», – сообщил Разумков в эфире телеканала «Украина», передает РИА «Новости».

Он отметил, что глава страны не должен в нынешних условиях покидать рабочее место и уезжать в отпуск.

«Когда у тебя войска на границе, а ты ездишь в Буковель (горнолыжный курорт – прим. ВЗГЛЯД) или в другие страны, извините, – это некорректно. Некорректно по отношению к людям», – добавил Разумков.

Ранее Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территорию крупных городов Украины может произойти вторжение. В частности, Зеленский говорил о Харькове. В городе на следующий день началась паника, мэр города успокаивал жителей.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.