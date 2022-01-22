 

Депутат пригласил Зеленского в парламент рассказать об угрозах Украине

22.01.2022, 12:02, Новости дня
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Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков предложил президенту Владимиру Зеленскому созвать закрытое заседание парламента, чтобы рассказать депутатам об угрозах стране извне.

«Мы не можем гарантировать, будет наступление (России – прим. ВЗГЛЯД) или нет. Но мы должны быть к нему готовы. Готовы как государство по всем направлениям… Я хотел бы обратиться к украинскому президенту и пригласить его не в студию, а в украинский парламент во вторник. Чтобы он пришел и на закрытом заседании Верховной Рады донес информацию, что на самом деле происходит на Украине», – сообщил Разумков в эфире телеканала «Украина», передает РИА «Новости».

Он отметил, что глава страны не должен в нынешних условиях покидать рабочее место и уезжать в отпуск.

«Когда у тебя войска на границе, а ты ездишь в Буковель (горнолыжный курорт – прим. ВЗГЛЯД) или в другие страны, извините, – это некорректно. Некорректно по отношению к людям», – добавил Разумков.

Ранее Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территорию крупных городов Украины может произойти вторжение. В частности, Зеленский говорил о Харькове. В городе на следующий день началась паника, мэр города успокаивал жителей.

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать. 



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