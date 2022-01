“Кремль не усвоил уроки истории”. Глава МИД Великобритании заявила о развитии связей с Польшей и Украиной

Трасс говорила о связях Великобритании и Австралии и реагировании на растущие угрозы.

Значительная часть ее речи посвящена ситуации в Украине.

“Кремль не усвоил уроки истории. Они мечтают воссоздать Советский Союз или своего рода “Великую Россию”, разделив территории по этническому и языковому признаку. Они заявляют, что хотят стабильности, в то время как работают над тем, чтобы запугать и дестабилизировать других. Мы знаем, что лежит на этом пути, и к каким ужасным потерям и человеческим страданиям это приводит. Именно поэтому мы призываем президента [РФ Владимира] Путина воздержаться и отступить от Украины, пока он не совершил масштабную стратегическую ошибку. Украина – гордая страна с многовековой историей. Они и раньше знали захватнические набеги – от монголов до татар. Они пережили голод, спонсируемый правительством [СССР]. Их стойкость глубока. Если придется, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну”, – сказала глава британского МИД.

Она подчеркнула: прямое вторжение только приведет к затягиванию конфликта, “как мы это видели на примере советско-афганской войны или конфликта в Чечне”.

Трасс напомнила, что Великобритания на этой неделе представила новый пакет оборонительной помощи Украине.

“И мы работаем с нашими партнерами над мерами высокого воздействия на российский финансовый сектор и отдельных лиц. – добавила она. – Мы также укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре, а также развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной”.

Глава британского внешнеполитического ведомства подчеркнула: Лондон настаивает на использовании альтернативных источников энергоснабжения, и снижения зависимости от российского газа.

“Нам нужно, чтобы каждый сделал шаг вперед. Вместе с нашими союзниками мы будем продолжать поддерживать Украину и призывать Россию к деэскалации. То, что происходит в Восточной Европе, имеет значение для всего мира. Угрозы свободе, демократии и верховенству закона носят не только региональный, но и глобальный характер. Вот почему мы должны реагировать на них сообща”, – резюмировала она.

Видео речи главы МИД Великобритиании обнародовал “Голос Америки”.

“Кремль не засвоїв уроків історії”, – міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс pic.twitter.com/GlRrrcTvIE

— Голоc Амepики (@chastime) January 22, 2022

После выступления Трасс британская некоммерческая организация “Совет по геостратегии” опубликовалав Twitter карту, показав, как может выглядеть трехсторонний союз Украины, Польши и Великобритании.

Speaking at the @LowyInstitute today, #UK Foreign Secretary @trussliz outlined the formation of a new ‘Trilateral’ between the UK, #Poland and #Ukraine. What does this new group look like? And what is its geostrategic purpose? We depict it here in this helpful geopolitical #map! pic.twitter.com/A0HB0jQxvn

— Council on Geostrategy (@ConGeostrategy) January 21, 2022

Контекст:

На фоне возрастающей военной агрессии со стороны Кремля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новое вторжение России в Украину было бы катастрофой не только для РФ, но и для всего мира.

20 января украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что Великобритания на фоне возможного вторжения РФ второй день подряд поставляет Украине современное вооружение.” Пока официальные Киев и Вашингтон дают прямо противоположные прогнозы по вторжению Путина, британские военные самолеты второй день подряд везут в Украину современное вооружение”, — написал журналист.

О начале поставок Украине легкого противотанкового оружия в ответ на “все более угрожающее поведение РФ” заявлял 17 января министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он не уточнил ни количество, ни тип отправляемого оружия, но отметил, что “оно не является стратегическим” и “не представляет угрозы для России”.

С 2014 года Великобритания и США предоставляют помощь Украине, в том числе – военную.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении” и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, заявила, что США имеют ряд сценариев на случай вторжения РФ в Украину. В Кремле 17 января ответили, что Москва тоже рассматривает разные сценарии дальнейших действий.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января высказал мнение, что риск российского вторжения в Украину в последнее время не стал больше, но увеличился ажиотаж вокруг этого вопроса. Он призвал украинцев не паниковать, а на следующий день вышло интервью, в котором президент допустил, что российские войска могут попытаться оккупировать Харьков.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—