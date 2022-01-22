 

Минобороны Украины разработало новую редакцию приказа о воинском учете женщин. Число специальностей сократят

22.01.2022, 11:28, Новости дня
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“В новом приказе “Об утверждении перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных, и Перечню специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям” определены 14 специальностей и шесть профессий, получение которых предусматривает постановку на воинский учет. Указанные специальности и профессии родственны около 100 военно-учетным специальностям. Ранее речь шла о 35 профессиональных направлениях, что объединяло более 200 специальностей”, – говорится в релизе. 

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, что новой редакцией приказа будут утверждены только те специальности, которые, по мнению военных, будут актуальны “в обозримой перспективе”. 

“Это позволило значительно сократить перечень специальностей и профессий, нуждающихся в военном учете женщин на данном этапе. Соответственно, это позволит спокойно, без ажиотажа организовать и обеспечить учет определенных групп, проанализировать результаты и двигаться дальше”, – сказал Резников. 

В министерстве уточнили, что теперь речь идет о специальностях и профессиях в сфере медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита. Окончательный список утвердят после согласования с другими ведомствами, кроме того, в приказе предусмотрели механизм пересмотра списка профессий. 

“Генеральный штаб ВСУ получит возможность в случае необходимости и срочных потребностей вносить изменения в перечень – возможно, какие-то специальности потеряют актуальность или появятся какие-то новые. Скажем, сейчас оператор БПЛА – это востребованная специальность, ведь в нашей армии развивается этот компонент. А лет 10 назад он не рассматривался как нечто актуальное. Таким образом, мы сделаем учет ритмичным и плановым. Параллельно мы работаем над усовершенствованием самой процедуры постановки на учет. Все, что можно перевести в цифру, подтянуть из реестров, сделать дистанционно – будет сделано. Этот процесс уже запущен”, – отметил Резников. 

Контекст:

В апреле 2021 года вступил в силу закон №1357-IX “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов выполнения воинского долга и ведения воинского учета” от 30 марта 2021 года. В нем была норма о расширении перечня профессий. До этого действовал перечень специальностей, утвержденный постановлением Кабмина от 14 октября 1994 года.

Также согласно закону, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, должны стать на воинский учет. В октябре Минобороны создало перечень специальностей и профессий, а 17 декабря приказ вступил в силу.

Женщины, которые имеют профессию или специальность из списка, утвержденного Минобороны, должны стать на воинский учет до конца 2022 года. В частности, речь идет о журналистах, операторах, пиарщиках, издателях, библиотекарях, переводчиках, аналитиках, финансистах, ученых, менеджерах разного профиля, ветеринарах и других.

По данным Минобороны Украины, 15% личного состава ВСУ (31 тыс.) состоит из военнослужащих-женщин. По словам президента Владимира Зеленского, с 2014 года количество женщин в рядах ВСУ увеличилось в два раза.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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