Женщина получила тяжелые травмы во время катания с горы в Харькове

Женщина каталась с горки на надувных санках (тюбе). По данным прокуратуры, из-за того, что трасса была не расчищена, санки перевернулись, и женщина получила телесные повреждения.

“На требование свидетелей остановить работу трассы, на которой находилась потерпевшая с телесными повреждениями, сотрудники горнолыжного курорта никак не отреагировали. Поэтому на девушку наехал мужчина, который также спускался на тюбе с горы”, – говорится в сообщении.

От полученных травм пострадавшая потеряла сознание. Ее госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. По состоянию на 20 января она находилась в коме.

“Правоохранителям никаких сообщений о телесных повреждениях потерпевшей не поступало, что может свидетельствовать о сокрытии уголовного правонарушения”, – подчеркнули в прокуратуре.

Расследование ведет полиция Харьковской области. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 275 (нарушение правил безопасной эксплуатации сооружений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до двух лет или ограничение либо лишение свободы сроком до пяти лет.

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