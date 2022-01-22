 

Правительство РФ утвердило план по борьбе с «омикроном»

22.01.2022, 10:30, Новости дня
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Правительство утвердило план дополнительных мер для борьбы с распространением «омикрона», информирует пресс-служба ведомства.

В сообщении на сайте правительства говорится, что начинается реализация «плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса «омикрон», также начата подготовка системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19.

Проект плана обсуждался на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом 18 января.

«Руководители регионов по поручению председателя правительства Михаила Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль», – подчеркнули в правительстве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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