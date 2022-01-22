На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за снегопада

Режим повышенной готовности ввели в большинстве районов Кубани из-за снегопада, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«В 34 районах введен режим повышенной готовности. На территории региона действуют 3 экстренных предупреждения. 22-24 января в крае ожидаются сильный дождь, мокрый снег, налипание на провода, сильный гололед», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение служб.

Также местных жителей предупредили о повышении уровня воды. Так, в Славянском района уже подтоплены 36 домов, в Крымском районе произошел перелив реки через дорогу, из-за снега на путях задержаны пассажирские поезда.

На перевале «Волчьи ворота» организованы пункты обогрева. Закрыт для грузовиков Молдовановский перевал в сторону Горячего Ключа и в сторону Джубги.

Аэропорт Краснодара закрыт минимум до 15.00 мск, добавляется в релизе.

В Кабардино-Балкарской республики с 22 по 23 января возможен сход лавин в горной местности.

«С 18.00 22 января до 18.00 23 января 2022 года, в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 2000 метров лавиноопасно», – отмечается в релизе.

Спасатели просят отдыхающих не выходить в горы во время снегопада.