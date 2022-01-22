 

На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за снегопада

22.01.2022, 10:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Режим повышенной готовности ввели в большинстве районов Кубани из-за снегопада, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«В 34 районах введен режим повышенной готовности. На территории региона действуют 3 экстренных предупреждения. 22-24 января в крае ожидаются сильный дождь, мокрый снег, налипание на провода, сильный гололед», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение служб.

Также местных жителей предупредили о повышении уровня воды. Так, в Славянском района уже подтоплены 36 домов, в Крымском районе произошел перелив реки через дорогу, из-за снега на путях задержаны пассажирские поезда.

На перевале «Волчьи ворота» организованы пункты обогрева. Закрыт для грузовиков Молдовановский перевал в сторону Горячего Ключа и в сторону Джубги.

Аэропорт Краснодара закрыт минимум до 15.00 мск, добавляется в релизе.

В Кабардино-Балкарской республики с 22 по 23 января возможен сход лавин в горной местности.

«С 18.00 22 января до 18.00 23 января 2022 года, в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 2000 метров лавиноопасно», – отмечается в релизе.

Спасатели просят отдыхающих не выходить в горы во время снегопада. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03 / В Испании состоялся дебют модели DS 4 La Premiere

12.10 / Минфин оценил идею введения налога на бездетность

28.06 / Видео: США против православия

20.08 / В Киеве испугались, что неудача США в Афганистане помешает «остановить» Россию

19.12 / Задержан супруг подозреваемой в хищении более 20 млн рублей кассирши из Ачинска

29.08 / Минздрав предложил выдавать электронные свидетельства о рождении

04.12 / На Украине опровергли нарушение авиапространства Белоруссии

21.01 / Ту-160 пролетели над Баренцевым и Белым морями

06.12 / Во Львове на 102-м году жизни скончалась связная Шухевича с позывным Роксоляна

09.07 / Changan запускает продажи нового молодежного кроссовера Changan X5

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика