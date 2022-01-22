Политика: Где в Восточной Европе НАТО уступит России

Страны НАТО должны вывести свои контингенты и военную технику из Болгарии и Румынии, считают в МИД России. Но требование Москвы распространяется не только на эти две страны, а на все государства Восточной Европы, принятые в альянс после 1997 года. Согласится ли НАТО с этими условиями РФ и на какие уступки Москве готовы пойти США и их союзники по блоку?

Болгария и Румыния не были членами НАТО по состоянию на 1997 год, поэтому требование РФ к альянсу о выводе иностранных сил, техники и вооружений касается и этих стран тоже. Об этом говорится в опубликованных в пятницу ответах МИД на вопросы журналистов, которые поступили к пресс-конференции Сергея Лаврова.

Реакция Бухареста и Софии на сообщение российских дипломатов не заставила себя долго ждать. Румынское внешнеполитическое ведомство «отвергает как неуместные и необоснованные заявления МИД РФ о союзном военном присутствии на восточном фланге НАТО», – цитирует ТАСС заявление МИД страны. Премьер Болгарии Кирил Петков заявил: Вашингтонский договор 1949 года о создании Североатлантического альянса «не предусматривает второй категории государств – членов НАТО, для которых коллективная оборона применяется избирательно или в ограниченном объеме».

Иначе ситуацию восприняли в болгарском обществе. «Для нас важно, что РФ в конце концов сформулировала ясное отношение по поводу Болгарии. Это поддержка линии, которую одобряют не менее 80% граждан», – сказала газете ВЗГЛЯД болгарский общественный деятель, экс-депутат Народного собрания – парламента страны Светлана Шаренкова. Собеседница добавила – Соцпартия Болгарии, к которой она принадлежит, и которая входит в правящую коалицию в Народном собрании – разделяет идею запрета размещения на территории страны зарубежных баз.

Постпред США при альянсе Джулианн Смит недавно заявила – НАТО не рассматривает возможности «откатиться к границам 1997 года». Но РФ и не требует выхода Восточной Европы и Прибалтики из НАТО. В проекте соглашения РФ и НАТО о гарантиях безопасности, который был передан американской стороне 15 декабря (одновременно с проектом договора с США) альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года.

Напомним, что тогда РФ и НАТО подписали Основополагающий акт, в котором подтвердили, что «не рассматривают друг друга как противников» и создают «механизм для консультаций, координации и совместных действий».

Стратегически важные «манатки»

Уже после подписания акта в альянс и вошла десятка стран Восточной Европы и Прибалтики: в 1999 – Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году – Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009 году Албания и Хорватия, в 2017 году – Черногория, а в 2020 году – Северная Македония. НАТО объединяет 30 стран и продолжает политику «открытых дверей».

В странах Прибалтики и Польше размещены четыре многонациональные батальонные тактические группы ОВС НАТО численностью в среднем 1-1,5 тысяч военнослужащих в каждой. В целом из более чем 70 тыс. военнослужащих США, дислоцированных в Европе, примерно 6 тыс. военнослужащих США развернуты в Восточной Европе в основном на ротационной основе, в том числе около 4 тысяч в Польше.

Что более важно, в Румынии, на построенной при помощи СССР авиабазе Девеселу, сейчас размещен ключевой элемент ПРО США – системы Aegis Ashore, которые рассчитаны на 24 пусковые установки Mk41 для ракет-перехватчиков Standard SM-3 Block IB. Как неоднократно указывала российская сторона, системы Mk41 могут быть без проблем переоборудованы под запуски крылатых ракет «Томагавк». Добавим, аналогичный комплекс на 24 пусковые установки Mk41 размещается и на северо-восточном фланге НАТО, на польской территории в Редзиково всего в 150 километрах от Гданьска.

Но теперь РФ потребовала от альянса, по образному выражению замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, «собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».

Чем может поступиться альянс

Отметим, что в пятницу из Вашингтона поступил любопытный сигнал. «В вопросе озабоченности в сфере безопасности, которые РФ поднимала в последние недели, США и европейские союзники страны и партнеры готовы работать над возможными способами их разрешения в духе взаимности», – заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Глава Госдепа также сказал, что в ближайшие дни проведет консультации по итогам встречи с главой МИД РФ Лавровым с президентом Джо Байденом, конгрессом и союзниками.

Как отмечают эксперты, ранее заявлений подобного рода из-за океана не поступало. Член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош допускает, что американцы и их союзники могут сделать разговор о присутствии войск альянса в Восточной Европе частью торга с Москвой. НАТО может вывести часть своей инфраструктуры из стран Восточной Европы ради сделки с Россией, но некоторые объекты значат для блока слишком много, чтобы просто так их уступить. «Первая очень важная точка натовцев – база противоракетной обороны (ПРО) в Польше, ее оборудование почти завершено», – сказал Бартош.

«На территории этой базы расположены пусковые установки МК-41, которые можно заряжать не только ракетами-перехватчиками, но и, например, «Томогавками» с ядерными боеголовками, чтобы поражать наземные цели», – отметил собеседник.

Вторая ключевая для НАТО точка – аналогичная база в Румынии. Она уже введена в строй, сказал военный эксперт. «Опасность от нее исходит та же – она служит не только как средство ПРО, но подходит для запуска «Томогавков» с боеголовками, радиус поражения которых достигает двух тысяч километров. Это перекрывает большую часть России, – обратил внимание Бартош, – Вот эти базы ПРО – угрозы номер один».

«Помимо этого, альянс серьезно поработал над разворачиванием своих структур на Украине. Например, они планируют построить в Азовском море военно-морскую базу», – добавил он.

Чего НАТО не сильно жалко, так это склады боеприпасов, считает эксперт. По его словам,

«если блок пойдет навстречу Москве, он может поступиться базами хранения тяжелой военной техники, танков, бронетранспортеров, которые есть в целом ряде стран Восточной Европы».

По мнению эксперта, «сбор манаток» рискует затянуться. «Трудно предположить, что объекты, на которые натовцы и, в частности, американцы потратили многие миллиарды долларов, будут свернуты в одно мгновение», – полагает член-корреспондент Академии военных наук России.

Выход из кризиса

То, что Блинкен пообещал Лаврову письменные ответы на вопросы Москвы, равно как и готовность США работать в этом направлении, нельзя назвать оптимистичным сигналом, считает эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. «Через неделю Вашингтон ответит так же, как и сейчас. Из этого не будет следовать ничего, кроме идеи, что нужны еще полгода переговоров», – сказал он.

«На мой взгляд, американцы решают две задачи – затягивают переговоры и подменяют их содержание. Вместо обсуждения гарантий безопасности они говорят о российской угрозе Украине», – отметил собеседник.

По мнению эксперта, Соединенные Штаты не намерены уступать РФ ни в чем, что касается требований о возвращении к конфигурации 1997 года. Каких-либо ответных условий они Москве тоже открыто не ставят, но только потому, затевают другую игру, полагает Ткаченко.

«Видна четкая тенденция: Вашингтон создает условия, при которых Украина могла бы провести военную операцию в Донбассе, а РФ не рискнула бы ввести свои войска. Сейчас международное общественное мнение готовится к тому, что пересечение российской армией границы даже под Донецком и ее вступление в ЛНР и ДНР, не говоря уже о Харькове или Одессе, станет казус белли – поводом для войны», – сказал он.

Тем не менее, в перспективе Москва объективно может рассчитывать на постепенный выход из дипломатического кризиса в отношениях с США. «Качественных изменений не будет, но наладятся связи между посольствами и консульствами, появятся новые каналы взаимодействия, участятся встречи экспертов и межминистерские контакты», – допустил Ткаченко, уточнив, что дипсвязи будут налаживаться только между Москвой и Вашингтоном, поскольку с другими странами, включая Болгарию и Румынию, «нет особых проблем по дипломатическим контактам».

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