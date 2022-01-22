В противостоянии угрозам России и Китая Помпео призвал США обратиться к эпохе Рейгана

Госсекретарь США при бывшем президенте Дональде Трампе Майк Помпео призвал США модернизировать ядерные силы и развивать стратегическое вооружение на фоне угроз, исходящих от РФ и Китая, пишет The Washington Times. Кроме того, Помпео указал на необходимость не допустить создания альянса Москвы и Пекина.



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Бывший госсекретарь США Майк Помпео призвал к созданию новой Стратегической оборонной инициативы (SDI) времён бывшего президента Рональда Рейгана для противодействия растущей ядерной и стратегической угрозе со стороны РФ и Китая, пишет The Washington Times.

На фоне подготовки администрацией действующего президента Джо Байдена «Обзора ядерной политики» — ключевого стратегического документа администрации в ядерной сфере — Помпео заявил, что для поддержания мира необходима новая, более надёжная система стратегического сдерживания, основанная на современных вооружениях и возможностях.

«Стратегическая оборонная инициатива для нашего времени, SDI II, примером для которой должно стать видение обороны в глубину, как у бывшего президента Рональда Рейгана, обязательна», — заявил Помпео.

Госсекретарь при бывшем президенте Дональде Трампе предупредил, что Китай и РФ не пойдут по пути сдерживания, даже в случае, если это сделают США, что лишь увеличит опасность войны. По его словам, «сдерживание возникает из силы и никогда из слабости», которую как раз проявит Вашингтон, если пойдёт по пути одностороннего сдерживания, так как ограничит американскую мощь перед лицом растущих угроз.

«Одностороннее сдерживание может сигнализировать о слабости, что может начать опасный каскад ответных действий со стороны стран, которые считают, что их ничто не ограничивает», — полагает Помпео.

Тем не менее, по словам источников издания, которые уже ознакомились с обзором, Байден рассматривает возможность принятия ряда ограничений на ядерное оружие и другие стратегические силы США. Однако Китай, в свою очередь, создаёт сотни новых ракет, включая планирующий гиперзвуковой летательный аппарат, способный нести ядерное оружие. Над созданием новых ракет и другого стратегического вооружения, в том числе ядерной торпеды, способной уничтожать целые прибрежные города, также работает Россия.

Излагая ключевые аспекты политики республиканцев в области национальной безопасности на президентских выборах 2024 года, Помпео, вероятный кандидат в президенты от партии, заявил, что США необходимо сохранить ядерную триаду, состоящую из ракет наземного и морского базирования и бомбардировщиков. Как напоминает The Washington Times, ранее представители администрации Байдена утверждали, что Соединённые Штаты могут отказаться от ядерных ракет наземного базирования.

Кроме того, в Вашингтоне также утверждали, что готовы рассмотреть условия, при которых Соединённые Штаты могут взять обязательство не применять ядерное оружие первыми. Однако, по словам Помпео, это повысит опасность неядерных атак с использованием химического или биологического оружия.

Также политик призвал не останавливать существующие планы по масштабной модернизации ядерных сил. По мнению Помпео, для сдерживания угроз со стороны Китая и РФ США необходимо срочно построить не менее 150 новых бомбардировщиков B-21 Raider, не менее 12 подводных лодок класса Columbia и 400 или более новых ракет наземного базирования. Более того, он призвал к созданию и развёртыванию новой крылатой ракеты дальнего действия, которую можно будет запускать с устаревших бомбардировщиков B-52 до тех пор, пока не будут развёрнуты новые B-21.

В рамках новой Стратегической оборонной инициативы бывший госсекретарь также призывает создать новые системы обороны, включая комплексы космической обороны. Помпео добавил, что на фоне угроз разрушительных ракетных атак на американские спутники со стороны Китая и РФ «у США нет другого выбора, кроме как оперативно развернуть противоспутниковые системы».

Помимо прочего, Соединённым Штатам, по его мнению, необходимо помешать возможному возникновению альянса Китая и России. Это можно сделать, следуя модели эпохи Рейгана, которая заключается в том, чтобы обратиться к российскому народу и добиться отстранения от власти тех, кого Помпео назвал «клептократическими элементами в Кремле, которые стремятся получить власть при помощи нестабильности и подрывной деятельности». Политик напоминает, что Стратегическая оборонная инициатива времён Рейгана помогла обанкротить Советский Союз и привела к краху режима в 1991 году.

Кроме того, Помпео призвал приложить усилия в идеологическом плане для противодействия коммунистическому правительству Китая, которое стремится к глобальной гегемонии и победе в новой холодной войне. Как пишет The Washington Times, бывший госсекретарь считает недопустимым вытеснение Соединённых Штатов как ведущей державы в Индо-Тихоокеанском регионе, к чему стремится Поднебесная. «Позиция Америки, которая когда-то считалась неизменной, является основой мира в Индо-Тихоокеанском регионе, и её необходимо сохранить», — отметил Помпео.