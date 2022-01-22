 

Российскому космонавту не выдали визу США

22.01.2022, 7:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

США без объяснения причин отказались выдать визу российскому космонавту Николаю Чубу, сообщил источник.

Источник ТАСС сказал, что Чуб «собирался в США для участия в тренировочной сессии в Космическом центре имени Джонсона». Роскосмос не стал комментировать это сообщение. Обычно перед полетом иностранные астронавты проходят тренировки в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, а российские – в центре имени Джонсона. Николай Чуб входит в дублирующий экипаж корабля «Союз МС-22» (полет запланирован в сентябре) и основной экипаж «Союза МС-23» (полет запланирован в 2023 году).

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил США в искусственном ограничении выдачи виз. По его словам, так США пытаются выторговать уступки.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Кремль пообещал Австрии ответ на высылку российского дипломата

14.11 / В Бундестаге раскритиковали Берлин за нападки на Россию

16.05 / Полянский призвал Запад отреагировать на притеснение оппозиции на Украине

11.05 / Гудков: Можно ли было предотвратить трагедию в Казани? Российские силовики умеют искать не убийц и террористов, а врагов режима

11.07 / Трамп напомнил о «супер-пупер-ракете» и пообещал «много интересного»

22.06 / Китай обещал помнить «великие подвиги советских солдат»

23.10 / Из-за пандемии Берлин останется без рождественской ярмарки

10.07 / Азербайджан заявил об обстреле позиций на границе с Арменией

26.07 / Акция протеста против монархии состоялась в Мадриде

20.07 / Заказчикам на верфях в Крыму решено субсидировать 30% стоимости судна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика