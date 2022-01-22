Российскому космонавту не выдали визу США

США без объяснения причин отказались выдать визу российскому космонавту Николаю Чубу, сообщил источник.

Источник ТАСС сказал, что Чуб «собирался в США для участия в тренировочной сессии в Космическом центре имени Джонсона». Роскосмос не стал комментировать это сообщение. Обычно перед полетом иностранные астронавты проходят тренировки в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, а российские – в центре имени Джонсона. Николай Чуб входит в дублирующий экипаж корабля «Союз МС-22» (полет запланирован в сентябре) и основной экипаж «Союза МС-23» (полет запланирован в 2023 году).

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил США в искусственном ограничении выдачи виз. По его словам, так США пытаются выторговать уступки.