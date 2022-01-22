 

США устроили авиабомбардировку после побега заключенных в Сирии

22.01.2022, 4:35, Новости дня
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США нанесли ряд авиаударов, чтобы «помочь» сирийским курдам, которые не смогли предотвратить побег заключенных из тюрьмы в районе города Хасеке в Сирии, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Боевики атаковали тюрьму и освободили часть заключенных. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». «Что касается побега из тюрьмы, то я могу вам сказать, что мы оказали поддержку некоторым числом авиаударов», – приводит слова Кирби РИА «Новости».

Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что из тюрьмы, по имеющейся информации, «смогло сбежать неустановленное число лиц, причастных к террористической деятельности». При этом для операции по ликвидации сбежавших привлечена боевая авиация США. Журавлев указал, что «применение авиационных средств поражения с высокой вероятностью приведет к разрушению объектов городской инфраструктуры и жертвам среди мирных жителей».

Напомним, Пентагон заявлял, что Соединенные Штаты не меняют свою позицию относительно взаимодействия с «Силами демократической Сирии» на северо-востоке страны, основу которых составляют курдские «Силы народной самообороны».



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