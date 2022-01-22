 

В Москве из-за снегопада произошла крупная автоавария

22.01.2022, 3:58, Новости дня
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В столице произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием девяти автомобилей, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«На 54-м километре Киевского шоссе, по направлению в центр, произошло столкновение девяти единиц транспорта. Автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Движение проводится по одной полосе из двух.

Источник в экстренных службах ТАСС уточнил, что авария произошла из-за сильного снегопада. Ранее в пятницу вечером правоохранители сообщали более чем о 20 столкнувшихся машинах и двух пострадавших.  

Также в пятницу сообщалось о девятибалльных пробках в Москве.



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