Ricoh Imaging прекращает массовое производство камер Pentax и GR в Японии

Как сообщает руководство компании Ricoh Imaging, с первого апреля текущего года они намерены полностью прекратить не только прямые продажи, но и массовое производство на территории Японии двух моделей фотокамер Pentax и GR.

Такое решение связано с тем, что в компании решили полностью изменить маркетинговую модель.

Вскоре камеры вообще прекратят поставлять в офлайн-магазины. Поэтому не будет смысла и в выпуске больших партий массовым тиражом. Вместо этого заказы будут принимать на интернет-площадках. Таким образом, можно будет выпускать именно такое количество моделей, которое готовы сразу же выпустить на рынке потребители. Как именно будет работать новая система продаж, в компании обещают разъяснить чуть позже.