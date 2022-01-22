 

Ricoh Imaging прекращает массовое производство камер Pentax и GR в Японии

22.01.2022, 3:40, Новости дня
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Как сообщает руководство компании Ricoh Imaging, с первого апреля текущего года они намерены полностью прекратить не только прямые продажи, но и массовое производство на территории Японии двух моделей фотокамер Pentax и GR.

Такое решение связано с тем, что в компании решили полностью изменить маркетинговую модель.

Вскоре камеры вообще прекратят поставлять в офлайн-магазины. Поэтому не будет смысла и в выпуске больших партий массовым тиражом. Вместо этого заказы будут принимать на интернет-площадках. Таким образом, можно будет выпускать именно такое количество моделей, которое готовы сразу же выпустить на рынке потребители. Как именно будет работать новая система продаж, в компании обещают разъяснить чуть позже.



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