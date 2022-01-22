 

Управление госохраны заявило, что ничего не знает об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах

22.01.2022, 1:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В Управлении государственной охраны проработан ваш запрос на доступ к публичной информации от 17.01.2022 и сообщаем, что в указанные вами даты ни один из военнослужащих УГО не находился в командировке за границей. К тому же у УГО отсутствует какая-либо информация о пребывании семьи президента за границей”, – говорится в ответе УГО.

Контекст:

Одним из первых об отдыхе семьи Зеленского на Сейшелах 9 января сообщил блогер Карл Волох. Он утверждал, что глава государства улетел на Сейшельские острова с первой леди и главой Офиса президента Андреем Ермаком вскоре после поездки в Буковель. 10 января Волох уточнил, что его информация об отдыхе Зеленского на Сейшелах не подтвердилась.

17 января бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на Сейшелах отдыхает супруга Владимира Зеленского. “Я ответственно заявляю, что сейчас семья Зеленского отдыхает на Сейшелах. Это моя информация, которую вы скоро все услышите с доказательствами”, – сказал Луценко.

18 января вышло расследование “Украинской правды”. Журналисты выяснили, что на отдых Зеленская отправилась без мужа, но с родственниками и друзьями. По данным издания, семью президента в этой поездке сопровождали сотрудники государственной охраны.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Представлены детские часы Xiaomi с двумя камерами

24.06 / Экономика: На Западе готовятся к быстрому росту российской экономики

22.03 / Компанию Apple оштрафовали в Бразилии на 2 млн долларов

07.08 / Новый кроссовер Hyundai Tucson показали на шпионских фото дебютом

10.03 / Японцы запустили самый мощный в мире суперкомпьютер

10.09 / Чубаров: Нужно уже брать за яйца близкое окружение Путина

10.08 / Число пострадавших при пожаре на заправке в Волгограде выросло до восьми человек

22.10 / Фургал стал фигурантом дела о создании преступного сообщества

10.06 / Эксперты назвали угрозы для РФ от совместных учений НАТО и Украины

16.07 / Госпродпотребслужба рекомендовала отменить штраф “Новой почте” в 326 млн грн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика