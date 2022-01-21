“Не расстанусь с маской”. Экс-президент Польши Валенса сообщил, что заразился коронавирусом

“Я не верю. Трижды вакцинирован. Взяты три мазка. Я заражен. Головная боль. Я не могу согреть свое тело. Я чувствую, как плоть отделяется от кости. Я не могу справиться со своим телом. Что делать… После этого урока я не расстанусь с маской”, – написал он.

https://www.facebook.com/lechwalesa/posts/490364439126144

Контекст:

Валенса в 1983 году получил Нобелевскую премию мира. На президентских выборах 1990 года его выбрали президентом Польши во втором туре. В 1995 году Валенса проиграл президентские выборы Александру Квасьневскому и в 1996 году вернулся на прежнюю работу электрика на судоверфи.



Ольга БЕРЕЗЮК

журналистка

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