“Россия, Украина – единый народ”. Президент Федерации бокса Украины Продивус и президент Международной ассоциации бокса Кремлев пообнимались на камеру. Видео

“Пока у нас здесь у всех накрут, крыса – глава федерации бокса Украины (на видео – слева) Продивус знает четко, кому служит”, – написал журналист.

На видео Кремлев, обнимаясь с Продивусом, подчеркнул, что бокс объединяет.

“Видите, как бокс объединяет, друзья? Россия, Украина. Мы вместе, да, Володь? Берите пример. Мы же – единый народ”, – сказал он.

Продивус согласился с российским функционером.

“Единые славяне, единый народ, братья”, – подтвердил он.

Кремлев пожелал всем “так держать дружбу”.

поки у нас тут у всіх накрут, к * р * и * с * а * голова федерації боксу України (на відео – зліва) Продівус знає чітко, кому служить pic.twitter.com/qptZ3zFN9M

— Volodymyr Harets (@VHarets) January 20, 2022

Контекст:

Владимир Продивус – бизнесмен, президент Федерации бокса Украины, депутат Верховной Рады 7-го созыва.

Будучи членом Партии регионов, голосовал за “законы 16 января”. Заявлял во время Майдана, что власть не будет бездейственной, а затем вышел из партии, сообщали “Наші гроші”. В украинских СМИ неоднократно писали о его причастности к криминальным разборкам.

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