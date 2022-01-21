Пробки в Москве достигли девяти баллов

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21.01.2022, 19:34, Новости дня
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Автомобильные дороги столицы вечером в пятницу загружены на девять из 10 баллов, сообщил департамент транспорта города.

«Движение в Москве – девять баллов. В городе большое количество снега, что сильно затрудняет движение машин, а также традиционный пятничный час-пик. Также местами в городе возможно образование гололедицы. Городские службы занимаются уборкой города, пожалуйста, по возможности, не пользуйтесь личными автомобилями без крайней необходимости. Поездки будут быстрее после 20.00 мск», – сообщил департамент в своем Telegram-канале.

Основные затруднения зафиксированы в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД. Скорость машин на МКАД – 26 километров в час, на ТТК – 20, на Садовом кольце – 19.

«Сейчас в центре быстрее всего на метро. А по вылетным магистралям – на такси и общественном транспорте, они едут по выделенным полосам», – заключили в департаменте.

Ранее власти Москвы сообщали, что столица готова к сильному снегопаду. Синоптики прогнозировали сильный снегопад в городе. Виной всему стал циклон «Ида», который до конца недели должен принести в Москву треть месячной нормы осадков.



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