 

Эксперт: Пластиковые наручники помогут эффективно обезвредить авиадебошира

21.01.2022, 19:34, Новости дня
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Предложение оснастить самолеты пластиковыми наручниками и нейлоновыми ремнями – нужное и правильное, потому что вопрос о том, как противостоять авиадебоширам без вреда для их здоровья, обсуждается уже много лет, рассказал газете ВЗГЛЯД главред портала Avia.Ru Роман Гусаров, комментируя соответствующую инициативу Минтранса.

В министерстве транспорта РФ предложили оснастить самолеты пластиковыми наручниками и нейлоновыми ремнями и дать право членам экипажа и сотрудникам службы авиабезопасности применять данные спецсредства для сдерживания дебоширов.

«Предложение очень даже нужное и правильное, на мой взгляд. Вопрос противодействия авиадебоширов обсуждается уже много лет. И здесь, с одной стороны, выступают борцы за права человека, которые считают: что бы житель ни делал, кого бы не бесил, что бы от самолета не отрывал – трогать его нельзя. С другой стороны, есть люди, которые предлагают экипажу выдать электрошокеры и дубинки. Но ни тот, ни другой вариант категорически не устраивает обычных пассажиров, потому что все крайности всегда опасны», – говорит Гусаров.

Однако те средства, которые предложены на данный момент, продолжает эксперт, помогут как минимум разбушевавшегося пассажира обезвредить и обездвижить хотя бы на какое-то время с минимальным физическим воздействием и не нанося ему серьезного физического урона. И, как показывает практика, зачастую экипажу и другим пассажирам действительно приходится связывать дебошира, но не специальными средствами, а подручными – в виде чулок, шнурков, скотча и так далее.

«Поэтому, чтобы не применять средства, не предназначенные для физического сдерживания человека, лучше, чтобы на борту были специальные наручники и ремни. Так гражданина, который находится в абсолютно неадекватном состоянии, можно будет обездвижить, задержать, а на земле с ним уже будет разбираться полиция. Как минимум, дебошир никому не сможет нанести вреда и вряд ли сможет потом кому-то предъявить претензию, что его здоровью нанесли какой-то существенный ущерб», – рассуждает собеседник.

Он отмечает, что в категорию дебоширов, к которым могут применяться данные средства, войдут только те, кто представляет угрозу безопасности другим пассажирам или экипажу, кто пытается сломать что-то на борту самолета, ломится в кабину пилотов и применяет другие неадекватные действия. Те граждане, которые просто нарушают какие-либо правила, например, курят на борту, но не оказывают никакого сопротивления бортпроводникам, не входят в данную категорию. Однако специалист предупреждает, что за такие действия также последует наказание на земле, либо возможна даже экстренная посадка самолета.

«Если человек начинает драться, нападать на экипаж, а мы часто говорим именно о таких случаях, то эти способы его обезвредить будут уместны. Что касается того, кто именно будет обезвреживать дебошира, то здесь все просто. Во-первых, не только за рубежом, но и в России, когда комплектуют экипаж, зачастую стараются поставить на рейс хотя бы одного молодого человека, особенно на тех направлениях, где чаще всего происходят подобные случаи. Во-вторых, при возникновении инцидента, всегда находились пассажиры, готовые противостоять дебоширу в случае нападения на бортпроводника», – заключил Гусаров.

В декабре прошлого года Пассажиры рейса U660 авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили, что не могут вылететь из Пулкова в московский Домодедово уже больше трех часов из-за того, что на борту оказался очень буйный гражданин.



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