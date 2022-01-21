Дело об оскорблениях пассажиров автобуса в Москве передали в суд

Расследование дела против устроившего конфликт с пассажирами автобуса в Москве завершено, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по городу Юлия Иванова.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в короткие сроки передано для направления в суд», – цитирует Иванову РИА «Новости».

В соцсетях распространился ролик, в котором мужчина, называвший себя дагестанцам, приставал к пассажирам автобуса. На инцидент обратил внимание глава Дагестана Сергей Меликов, он подчеркнул, что поведение мужчины должны оценить правоохранители, а сам он должен извиниться.

Столичный главк СК РФ завел уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды, вскоре 29-летнего Болатукаева задержали в Калужской области. Впоследствии задержанный сообщил на допросе, что был "резок в высказываниях в сторону русской нации" и "искренне сожалеет". Нарушителю грозит от трех до шести лет лишения свободы.