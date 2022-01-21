Специалисты OPPO рассказали о будущем без аккумуляторов

«Zero-Power» – таким определением обозначают будущее телекоммуникационных технологий в компании OPPO. Специалисты представили специальный доклад, в котором отмечено, что в будущем радикально изменятся системы питания мобильных гаджетов.

Это значит, что мы получим смартфон без аккумуляторов. Само по себе это решит очень много проблем. Наименьшая из них – снижение веса устройств сразу в несколько раз.

Мы же все равно не можем пользоваться мобильными устройствами, пока вокруг нас нет покрытия соответствующим сигналом. Не важно, будет ли это Bluetooth, Wi-Fi или что-то еще. Но уже сегодня появились эффективные технологии по превращению радиосигнала в электрическую энергию. Ее со временем начнут внедрять производители смартфонов и прочих устройств. Аккумуляторы станут не нужны.