Илон Маск пообещал не допустить восстания роботов

Восстание роботов и умных машин – это страшный сон любителей фантастики. Однако в современном мире роль искусственного интеллекта растет так быстро, что действительно стоило бы призадуматься о последствиях технического прогресса.

Вот и компания Tesla обещает вскоре продемонстрировать человекообразного робота Tesla Bot, который сможет действовать от своего имени на том же уровне, что и человеческая особь.

Илон Маску не пообещал, что не допустит, чтобы внедрение таких образцов техники в результате привело к появлению нового интеллектуального вида, который мог бы организовать восстание против людей в будущем. Для этого нужно изначально запускать ПО, которое не позволит сделать это. И нельзя создавать централизованные центры управления роботами, которые можно легко заразить вирусами.