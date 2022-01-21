Парламент Молдавии одобрил заем у МВФ на 440 млн долларов

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21.01.2022, 18:48, Новости дня
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Парламент Молдавии одобрил два займа у Международного валютного фонда (МВФ) на общую сумму в 440 млн долларов, сообщила пресс-служба законодательного органа.

«Заем предназначен для поддержки бюджета. Приоритетными статьями расхода будут дороги, энергетический сектор и снабжение населенных пунктов водой, инвестиции в здравоохранение, образование и создание рабочих мест», – приводит ТАСС сообщение.

В нем отмечается, что 293 млн долларов предлагается получить через механизм расширенного финансирования (EFF). Деньги будут возвращаться двенадцатью траншами в течение четырех с половиной лет после каждого снятия со счета займа. Процентная ставка в этом случае плавающая, на 20 декабря она составляла 1,05%.

Через расширенный механизм кредитования (ЕCF) республика получит около 147 млн долларов. Кредит должен быть погашен десятью равными долями в течение пяти с половиной лет после каждого снятия со счета займа. Процентная ставка будет также плавающей, до 2023 года она будет нулевой.

Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии распорядилась о переводе «Молдовагазу» финансовых средств для погашения задолженности перед Газпромом.

В четверг парламент Молдавии по предложению правительства ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за энергетического кризиса.



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