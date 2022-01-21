Зеленский заявлением об оккупации Харькова устроил панику в городе

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров прокомментировал высказывание Владимира Зеленского об оккупации Харькова российскими войсками.

«Я думаю, тиражирующие не читали текст интервью, а выдергивают эту фразу. Мне кажется, этот абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях», – цитирует Никифорова издание «НВ», передает РИА «Новости».

Произнесенные Зеленским слова Никифоров назвал обычным примером, гипотетическим сценарием.

Он уточнил, что «президент размышлял об эскалации».

«Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован», – сказал Никифоров.

Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных городов Украины может якобы произойти "вторжение РФ", как утверждает президент, под предлогом защиты русскоязычного населения. В частности, считает Зеленский, может быть "оккупированным" Харьков.

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал харьковчан не паниковать после утверждений президента Украины Владимира Зеленского по поводу якобы угрозы захвата города. Он заверил, что «здесь готовы дать отпор».

Напомним, Киев и страны Запада считают, что РФ готовит вооруженное нападение на Украину. В Кремле эти планы не раз опровергали, отмечая, что страна ни на кого не собирается нападать.