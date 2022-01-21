 

“Трудно подобрать слова после долгих лет ожидания и отчаяния”. Ведущий из РФ Суханов получил украинский паспорт

21.01.2022, 18:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На снимке радостный ведущий изображен с документом в руках.

“Сегодня я стал полноценным – с документами – гражданином моей Украины! Искренне благодарю президента, Верховную Раду, родной канал “Украина”. Очень трудно подобрать слова, чтобы описать ощущения! Особенно после долгих лет ожидания и даже отчаяния, но этому положен конец именно теперь”, – написал он. 

Суханов получил украинское гражданство в декабре 2019 года. Летом 2021-го ведущий признался, что, несмотря на присвоение гражданства, не может получить паспорт гражданина Украины. “Есть указ президента. У меня на руках – удостоверение гражданина Украины, срок которого истекает в ноябре [2021 года], а паспорт я не могу получить, потому что не могу поехать в Россию. И не могу, соответственно, принести справку из российского посольства об отказе от российского гражданства”, – говорил он тогда. 

По словам Суханова, на тот момент он не был в РФ с 2014 года. 

Суханов не уточнил в своей новой публикации, каким образом ему удалось решить ранее озвученные трудности с получением документа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Алексеи * Суханов (@suhanov.official)

Контекст:

Суханов родился в Иваново (РФ). Работал ведущим на российских телеканалах “Дождь”, ТВ3, РЕН ТВ.

С 2012 года ведет программу “Говорить Україна” на канале “Украина”. С 2015 года также является ведущим кулинарной рубрики “Кращі рецепти” в рамках утреннего шоу “Ранок з Україною”, а с 2016 года – ведущим программы “Кулинарная академия” на том же телеканале.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Россия предложила Египту помощь в разблокировании Суэцкого канала

15.09 / Запущенные с Байконура британские спутники OneWeb выведены на орбиту

30.06 / Энергоустановка для лунной базы разработана в Курчатовском институте

05.02 / Ученые нашли применение использованным маскам для лица

28.08 / Ермак: Все украинские граждане, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуированы

03.09 / В Чехии зарегистрировали наивысший уровень заражения коронавирусом за сутки с начала пандемии

27.09 / “Как же красиво”, “Внимание привлечь удалось”. Анита Луценко оголилась с призывом вовремя проходить обследование груди

06.10 / За запуск дронов у Кремля и Белого дома задержали двух человек

10.01 / Новый кроссовер Kia Sportage получит более агрессивный облик

06.05 / Полиция нашла “минера-рецидивиста” полтавской прокуратуры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика