“Трудно подобрать слова после долгих лет ожидания и отчаяния”. Ведущий из РФ Суханов получил украинский паспорт

На снимке радостный ведущий изображен с документом в руках.

“Сегодня я стал полноценным – с документами – гражданином моей Украины! Искренне благодарю президента, Верховную Раду, родной канал “Украина”. Очень трудно подобрать слова, чтобы описать ощущения! Особенно после долгих лет ожидания и даже отчаяния, но этому положен конец именно теперь”, – написал он.

Суханов получил украинское гражданство в декабре 2019 года. Летом 2021-го ведущий признался, что, несмотря на присвоение гражданства, не может получить паспорт гражданина Украины. “Есть указ президента. У меня на руках – удостоверение гражданина Украины, срок которого истекает в ноябре [2021 года], а паспорт я не могу получить, потому что не могу поехать в Россию. И не могу, соответственно, принести справку из российского посольства об отказе от российского гражданства”, – говорил он тогда.

По словам Суханова, на тот момент он не был в РФ с 2014 года.

Суханов не уточнил в своей новой публикации, каким образом ему удалось решить ранее озвученные трудности с получением документа.

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Публикация от Алексеи * Суханов (@suhanov.official)

Контекст:

Суханов родился в Иваново (РФ). Работал ведущим на российских телеканалах “Дождь”, ТВ3, РЕН ТВ.

С 2012 года ведет программу “Говорить Україна” на канале “Украина”. С 2015 года также является ведущим кулинарной рубрики “Кращі рецепти” в рамках утреннего шоу “Ранок з Україною”, а с 2016 года – ведущим программы “Кулинарная академия” на том же телеканале.

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