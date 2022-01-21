 

Компания Apple заявила о прекращении поддержки iOS 14

21.01.2022, 17:48, Новости дня
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Как стало известно, компания Apple решила прекратить выпуск обновление по безопасности операционной системы iOS 14. По словам экспертов, это логичный шаг разработчика, который уже давно вывел на рынок следующую, пятнадцатую версию iOS.

Представители «Яблочной» компании также отметили, что iOS 14 всегда рассматривалась как временная переходная операционка, чего никогда не скрывали у разработчика.

Ранее также стало известно, что iOS 14 до сих пор пользуется большей популярностью, чем iOS 15. По крайней мере, с выходом пятнадцатой версии скорость проникновения на рынок была значительно ниже из-за того, что пользователи не видели потребности переходить на следующую ступень. Теперь их просят сохранять спокойствие и немного подождать, пока им будет предложен безболезненный выход из сложившейся ситуации.



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