США не будут обсуждать с Россией принцип открытых дверей НАТО и сферы влияния – Блинкен

“Я верю, что есть области, где мы можем, основываясь на принципе взаимности, донести друг до друга свои опасения. Речь идет о таких вещах, как большая прозрачность в военных активностях, меры по снижению риска, контроль над вооружениями… Но также очень важно быть взаимно откровенными, говоря о вещах, на которые мы не пойдем”, – сказал Блинкен.

Он напомнил, что у США есть фундаментальные принципы, которые они намерены защищать.

“Один из них – это принцип открытых дверей НАТО. Также это включает принцип, что одна страна не может просто менять границы других стран посредством силы и не может диктовать другим странам их выбор политики и с кем вступать в союз; не может распространять сферы влияния, которые будут подчинять соседей. Мы не собираемся ставить ни один из этих принципов под вопрос”, – подчеркнул Блинкен.

По его мнению, Россия “очень хорошо понимает это”.

Он также отметил, что, по утверждениям российских чиновников, они не намерены вторгаться в Украину и в ходе сегодняшней встречи Лавров повторил это.

“Но мы смотрим на то, что могут увидеть все, и значение имеют действия, а не слова… Если Россия хочет убедить мир, что у нее нет агрессивных намерений по отношению к Украине, очень хорошо было бы начать с деэскалации ситуации и убрать войска от украинской границы”, – заметил Блинкен.

Контекст:

7 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. Россия также требует, чтобы войска и вооружение НАТО вернулось в рамки рубежей 1997 года (с тех пор в Альянс вступил ряд стран, включая Польшу).

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно “гарантий безопасности”. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

12 января в Брюсселе состоялась первая за два с половиной года встреча Совета Россия – НАТО.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

Шерман по итогам встречи отметила, что США и союзники по Альянсу четко дали понять РФ, что “не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО”.

В Вене 13 января завершилось заседание постоянного совета ОБСЕ, на нем продолжились дискуссии между РФ и странами Запада о “гарантиях безопасности”. Глава МИД Польши, которая председательствует в ОБСЕ в этом году, Збигнев Рау заявил, что европейский регион сейчас ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

По итогам переговоров в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители Штатов сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

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