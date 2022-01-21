 

Генпрокуратура решила проверить все СИЗО и колонии России

21.01.2022, 15:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Генеральная прокуратура РФ проверит, как обеспечивается безопасность заключенных во всех колониях и СИЗО России, а результаты, по поручению президента Владимира Путина, проанализирует к 1 июня, сообщил на круглом столе по проблеме пыток представитель надзорного ведомства Александр Яковлев.

Яковлев заявил, что, «учитывая актуальность этой проблемы, на первый квартал этого года запланирована проверка по всей РФ именно по тематике обеспечения прав лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, на личную безопасность», передает РИА «Новости».

По его словам, проверка «по сути, была начата в декабре: работниками Генеральной прокуратуры осуществлен ряд выездов в регионы».

«Соответственно, результаты проверки (…) будут проанализированы, будут учтены для выполнения поручения президента о представлении предложений к 1 июня о недопущении фактов применения недозволенных мер воздействия и насилия к осужденным», – добавил он.

Между тем из ответа заместителя генпрокурора Николая Винниченко партии «Единая Россия» стало известно, что следствием возбуждены 20 уголовных дел по фактам пыток в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области.

«Поводом послужили как размещенные на интернет-ресурсах видеоматериалы, так и материалы прокурорских проверок по итогам рассмотрения обращений осужденных», – говорится в документе, опубликованном депутатом Андреем Альшевских.

Отмечается, что 14 дел расследуются по статье об изнасиловании, из них три были возбуждены еще до размещения в Сети видео с пытками. Еще три дела возбуждены по статье о превышении должностных полномочий, два – о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества и одно – за халатность. Шесть дел (по 12 эпизодам, из которых 10 – изнасилования и два – превышение полномочий) впоследствии были переданы в центральный аппарат СК. Ранее сообщалось о 12 возбужденных уголовных делах.

Ранее Владимир Путин поручил подготовить предложения по предотвращению издевательств над осужденными.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Билецкий предложил белорусам помощь “Нацкорпуса”

17.01 / Главу таможенной службы Киргизии задержали за коррупцию

13.06 / В Москве будут разыгрывать авто среди тех, кто вакцинируется от COVID-19

22.08 / Путин поздравил жителей Коми со 100-летием региона

01.01 / Россия начала поставлять в Сербию газ по “Турецкому потоку”

03.01 / Президент Ирана потребовал отдать под суд Дональда Трампа

18.07 / Во Франции начали сбор средств на реставрацию сгоревшего органа

03.07 / Историки РВИО поставили точку в расследовании происхождения захоронений урочища Сандармох

12.10 / Главы МИД ЕС поддержали идею санкций против РФ из-за истории с Навальным

13.07 / Геращенко: Аваков не будет цепляться за свой пост. Кандидатура Монастырского – один из лучших выборов президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика